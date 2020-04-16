إعلان حالة الطوارئ في اليابان للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم توسيع نطاق حالة الطوارئ ليشمل جميع أرجاء البلاد وذلك بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن آبي قوله خلال اجتماع مع خبراء طبيين “إن المقاطعات التي يتوجب أن تطبق فيها حالة الطوارئ ستتسع من سبع حالياً إلى كل المقاطعات”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن القرار سيطبق حتى السادس من أيار المقبل بهدف الحد من الانتقالات خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تحل مطلع الشهر المقبل.

وتضم اليابان 47 مقاطعة.

وكانت وزارة الصحة اليابانية أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا زاد بواقع 220 حالة من بينهم 127 حالة إصابة في طوكيو ليرتفع الإجمالي إلى 8393 إصابة بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 179 وفاة.