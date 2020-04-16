الأمم المتحدة: وحده لقاح ضد كورونا يسمح بعودة الأوضاع إلى طبيعتها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ضرورة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا وقال “وحده لقاح آمن وفعال يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها”.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه نحو خمسين دولة أفريقية أعضاء في المنظمة: “إن لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات”، وفق ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأضاف غوتيريس: “نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام 2020”.

مشيرا بأن النداء الذي وجهه في الـ 25 من آذار للتبرع بملياري دولار في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة للاستجابة للوباء سمح بجمع 20 بالمئة تقريبا من هذا المبلغ.