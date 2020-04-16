البنك المركزي الأمريكي: الاقتصاد يسجل انكماشاً حاداً في جميع القطاعات

أعلن البنك المركزي الأميركي “الاحتياطي الفدرالي” أن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشا حادا في جميع أنحاء البلاد وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت أ ف ب عن البنك قوله في تقرير له: إن الشركات في جميع القطاعات “أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقا وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة”.

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة عن تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأميركي بعد أن أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وكشف التقرير أن التوقعات قصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.

كما بينت تقارير الحكومة أن 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال ثلاثة أسابيع حتى الرابع من الشهر الجاري.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلبا قويا إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.