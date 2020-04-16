الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبسحب المديرية يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد وخاصة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والقلمون.