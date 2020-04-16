أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تشميل برنامجين جديدين في برامج دعم أسعار فوائد القروض هما إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت وإعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل إنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً.

ولفتت الهيئة في الإعلان أنه تمت إضافة البرنامجين استمراراً لتنفيذ البرنامج الحكومي المتضمن إحلال بدائل المستوردات وفي إطار الاتفاق المبرم بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العاملة في سورية.

وكانت الهيئة أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تشميل ستة برامج جديدة إضافية حول الأدوات والأجهزة الطبية وخطوط صناعة “ألكيد، ريزين، بولي، فينيل، سترين، ايكريليك” ومعامل عبوات الألمنيوم وتيوبات الألمنيوم وألواح الألمنيوم ومنشآت المباقر ومنشآت صناعة “السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار” ومعامل “الإسمنت والغرانيت والفلدسبار” وصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.