16, 04, 2020 - 11:38 صباحًا
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بعمر الـ106 أعوام…عجوز بريطانية تتحدى “كورونا”

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تعافت عجوز من مدينة برمنغهام البريطانية تجاوز عمرها 106 أعوام من مرض كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية: أن العجوز وتدعى كوني تيتشن وهي جدة لثمانية أحفاد غادرت المستشفى بعد شفائها، حيث أمضت فيه فترة ثلاثة أسابيع إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت تيتشن التي ولدت عام 1913 لدى خروجها من المشفى: “أشعر أنني محظوظة جدا لأنني كافحت هذا الفيروس.. اتشوق لرؤية عائلتي”.

ونشر مستشفى برمنغهام سيتي مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تويتر وثق لحظات احتفال الطاقم الطبي بشفاء العجوز حيث اصطفت الممرضات للتصفيق لها.

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