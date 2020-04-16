16, 04, 2020 - 11:38 صباحًا
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بينهم أطفال.. النظام السعودي يعدم 800 شخص

سياسة-عربي   81

يواصل النظام السعودي ممارساته الاستبدادية بحق كل المعارضين لسياساته، فالاعتقالات والإعدامات مستمرة حتى على الأطفال.

حيث أعلنت منظمة ريبريف الحقوقية البريطانية وفق تقرير أعده مراسل الاندبندنت البريطانية روي سوليفان ونشره الموقع الالكتروني للصحيفة أن معدل الإعدامات تضاعف منذ تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية عام 2015 مشيرة إلى أن هذه العمليات طالت 800 شخص منذ 2015 بينهم ستة أطفال، لافتة إلى أن ذلك يتناقض مع الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان بإجراء إصلاحات ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الإعدام.

وجاء في التقرير أن “السعودية قامت العام الماضي بإعدام 185 شخصا بينهم 37 بشكل جماعي في نيسان وهو أعلى عدد من الإعدامات سنويا منذ بدأت المنظمة الحقوقية الأوروبية السعودية ومنظمة ريبريف إحصاء الإعدامات في المملكة”.

 

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