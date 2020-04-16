تمديد إيقاف النقل الداخلي في المحافظات والنقل الجماعي الخاص حتى 2 أيار القادم

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارا بتمديد وقف خدمة النقل الداخلي العام والخاص في المحافظات حتى الـ 2 من أيار القادم إلى جانب وقف خدمة النقل الجماعي الخاص بين المحافظات للفترة ذاتها.

ونص القرار على أن تقدم شركات النقل الداخلي العامة الدعم اللازم للوزارات المعنية بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بناء على طلبها وكذلك القطاعات الإنتاجية في الوزارات المعنية بينما يلزم القطاع الخاص الإنتاجي بتأمين وسائط نقل خاصة لنقل العاملين لديه بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

وبحسب القرار تقوم شركات النقل الداخلي العامة بوضع عدد من باصاتها بتصرف مديري المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء بناء على طلبهم لنقل عمال الإنتاج في المعامل المنتجة.

وقرر مجلس الوزراء في الـ 22 من آذار الماضي إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة وذلك في إطار متابعة انتشار فيروس كورونا وتداعياته إقليمياً ودولياً وتعزيزاً للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي للفيروس.