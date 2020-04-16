رودريغيز ينتقد قرار واشنطن بتعليق الأموال لمنظمة الصحة العالمية

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية هو اعتداء على المجتمع الدولي، واصفا القرار بالمجرم والأناني في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف رودريغيز في تغريدة على موقع تويتر أن القرار بتعليق الأموال لمنظمة الصحة العالمية هو عمل تسعى من خلاله الإدارة الأمريكية إلى تحويل الانتباه عن تعاملها غير الفعال مع الأزمة وعدم قدرتها على تأمين الرعاية الصحية لسكانها.

وشدد رودريغيز على أن بلاده ستواصل مع منظمة الصحة العالمية الدفاع عن التضامن والتعاون الدولي، لافتا الى أن التضامن والتعاون يشكلان أمرين حيويين وأساسيين لمواجهة هذا الوباء.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة واشنطن المالية في المنظمة.

وكان ترامب أعلن أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية متذرعا بما سماه سوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي الفيروس.