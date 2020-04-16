سان جيرمان يضع برشلونة تحت الضغط

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة.

وكانت بعض التقارير زعمت رغبة برشلونة في إقحام عثمان ديمبلي ضمن صفقة عودة نيمار إلى “كامب نو”.

ووفقًا لموقع “le10sport” الفرنسي، فإن سان جيرمان يرفض اقتراح وضع ديمبلي في صفقة نيمار، ويشترط أن يسير برشلونة على أحد سيناريوهين فقط إذا رغب في ضمه.

ويعد هذا الأمر اختبارا جديا لمدى تمسك النادي الكتالوني بحلمه في استعادة خدمات النجم البرازيلي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن السيناريو الأول يتمثل في دفع برشلونة 180 مليون يورو لسان جيرمان، حتى وإن كان المبلغ مقسمًا إلى دفعات.

وأوضح أن السيناريو الثاني هو إقحام أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 60 و80 مليون يورو.

وشدد الموقع الفرنسي على أن أي عرض آخر من برشلونة بخلاف ذلك سيكون محكومًا عليه بالفشل، لا سيما أن سان جيرمان يتمسك باستمرار نيمار خلال الموسم المقبل.