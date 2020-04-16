فلاحو السويداء يطلقون حملة من المنتج إلى المستهلك

ضمن حملة من المنتج إلى المستهلك قام اتحاد فلاحي محافظة السويداء وبالتعاون مع رابطة فلاحي السويداء وشهبا بتأمين مادة البطاطا وبيعها بسعر التكلفة.

وبين رئيس اتحاد فلاحو السويداء احسان جنود أن الحملة هدفها تخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين وكسر الحلقات التجارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل كبير.

حيث يتم توزيع كيلو البطاطا للمستهلك بسعر ٣٧٥ ليرة سورية بينما يباع في الأسواق بقيمة ٥٠٠ ليرة سورية

وأشار جنود أن هذه الإجراءات تنطلق جميعها من مبدأ التكافل الاجتماعي والوقوف مع أبناء المجتمع في هذه الظروف الصعبة ويبقى المهم هو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية المتخذة.

وتشهد اسواق السويداء ارتفاعا كبيرا بأسعار الخضروات بشكل غير مسبوق في ظل غياب إجراءات صارمة لضبط تلك الأسواق باستثناء بعض المبادرات التي تطلقها بعض الفعاليات ويطالب المواطنون باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لكسر الحلقات التجارية والتلاعب بالاسعار الذي يدفع ثمنه المستهلك والمزارع في الوقت نفسه

البعث ميديا//السويداء _ رفعت الديك