مسابقة “الرسام الصغير” بالتعاون بين مجلة أسامة وثقافي جديدة الخاص

تشجيعاً للأطفال على البقاء في منازلهم وكسراً لحالة الملل وروتين الحجر الصحي الوقائي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد، وملئاً للفراغ الكبير الذي تركه إغلاق المدارس بأعمال ترفيهية ومفيدة ﻷطفالنا الأعزاء، وضمن مبادرة “مجلة أسامة مع الأطفال الأحبة في فترة الحجر المنزلي” تعاونت مجلة أسامة مع المركز الثقافي العربي في جديدة الخاص بريف دمشق بإدارة الأستاذ مهند الرفاعي على إقامة مسابقة للرسامين الأطفال بعنوان “الرسّام الصغير” في موضوع وباء كورونا المستجد وطرق مكافحته والوقاية منه، وذلك لمرحلتين عمريتين الأولى من ( ٥ – ٩ ) سنوات، والثانية من ( ١٠ – ١٥ ) سنة.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة مؤلفة من رئيس تحرير مجلة أسامة قحطان بيرقدار مشرفاً عاماً، وعضوية كلٍّ من: الفنان رامز حاج حسين المشرف الفني في أسامة والفنانة ضحى الخطيب عضو هيئة تحرير مجلة أسامة، ليصار إلى إعلان أسماء الفائزين ونشر صورهم ولوحاتهم الفائزة على صفحات المجلة إلكترونياً وورقياً إضافة إلى هدايا عينية يقدمها المركز الثقافي للفائزين.

وأُعلِنتْ نتائج المرحلة العمرية الأولى التي فاز فيها كلٌّ من الأطفال:

المركز الأول: ريما أيهم علي العمر.

المركز الثاني: حسن زهير غانم.

المركز الثالث: محمد نضال منصوره.

المركز الرابع: يمن الطرشة.

المركز الخامس: جوري قصي دعبول

المركز السادس: تيم عطايا

كما أُعلنت نتائج المرحلة العمرية الثانية، وفاز فيها الأطفال: المركز الأول: سارة محمد أحمد.

المركز الثاني: زينب مخلوف.

المركز الثالث: نور محمد عصام شحيبر.

المركز الرابع: جنى سليمان علي.

المركز الخامس: سلام نورس أبو عساف.

المركز السادس: مريم أحمد شما.

وتقدمت مجلة أسامة والمركز الثقافي العربي في جديدة الخاص بالمباركة للأطفال للفائزين.

البعث ميديا || جمان بركات