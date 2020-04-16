وزير الإدارة المحلية والبيئة يطّلع على مركز الباسل للحجر الصحي ومشروع تنفيذ محطة الرستين لتوليد الطاقة الكهربائية في اللاذقية

قام وزير الإدارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف بزيارة اطلاعية اليوم إلى مشروع إنشاء محطة الرستين لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة اللاذقية و استمع الوزير مخلوف خلال الزيارة الاطلاعية التي صحبه فيها الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم و رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين عن وتيرة العمل والاجراءات المتخذة لسرعة التنفيذ.

و قد أكد الوزير مخلوف أن محطة توليد الكهرباء باللاذقية حاجة ملحة واساسية للمحافظة و تحقق التكامل مع محطات التوليد الأخرى من خلال شبكات النقل التي تربط بينها و نوّه الوزير مخلوف بأن المحطة من أهم المشاريع التي تنفّذ في المحافظة من طرف شركات انشاء عامة وطنية مشيدا بالعمل المنجز والذي يبشر بامكانية الاستثمار في الوقت المحدد وبانضباط العاملين بالإجراءات الصحية المفروضة من قبل الحكومة .

وأوضح الدكتور محمد سعد مدير انشاء المحطات في وزارة الكهرباء أنه يتم إنجاز المراحل وفق الخطة الزمنية الموضوعة وقد تمّ تكثيف الورديات لتلافي التأخير الناجم عن تقييد الحركة بفعل الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا مؤكدا انه من المنتظر الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد والبدء بتشغيل المحطة في آب من العام المقبل باستطاعة اولية ١٨٣ ميغاواط .

واشار الدكتور محمد سعد الى انه مشروع رائد لرفد الطاقة الكهربائية لشبكة الكهرباء العامة ولمحافظة اللاذقية بشكل خاص ويتم انجازها بالتعاون مع تجمع مبنى غروب الايرانية وهي شركة مصنعة ومركبة لمجموعات الدارة المتصلة موضحا ان المحطة تتألف من مجموعتين غازيتين تعملان على الغاز الطبيعي فقط وهي صديقة للبيئة ومجموعة بخارية .

ولفت الى انه ومنذ انطلاق العمل في تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ انجزت الاعمال التحضيرية وبدء بناء برج التبريد وخزانات المياه وبعض الاعمال المدنية تحضيرا للانطلاق بالمشروع بطاقة اولية ١٨٣ ميغاواط في صيف ٢٠٢١ ليصل عام ٢٠٢٢ الى الاستثمار الكلي بطاقة ٥٦٢ ميغاواط لافتا الى ان المشروع يتضمن ايضا خط لنقل الغاز بطول ٨٠ كم من بانياس الى موقع المشروع لتغذية المحطة بالغاز الطبيعي.

كما زار وزير الادارة المحلية والبيئة و أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية مركز الباسل للحجر الصحي للوقوف على الاجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة والتجهيزات اللوجستية والطبية في المركز .

وقال الوزير مخلوف إن مركز الحجر جيد بتجهيزاته وكوادره الطبية وكل متطلبات العمل بتأمين حجر صحي وتأمين عزل كامل وفق المواصفات التي حددتها وزارة الصحة مشيدا بتنظيم العمل بين جميع الجهات للتصدي لهذا الوباء.

شارك في الزيارة الاطلاعية رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب و المديرون المعنيون في المحافظة .

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة