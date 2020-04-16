16, 04, 2020 - 11:39 صباحًا
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وفيات كورونا تجاوزت الـ«130» ألف حالة في العالم

صحة   49

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استناداً إلى مصادر رسمية فإن عدد الوفيات في العالم منذ أول ظهور له في الصين في كانون الأول الماضي بلغ 131319  حالة من أصل مليونين و29 ألفاً و917 إصابة، مؤكدة أن بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفا و227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضرراً من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة تليها إيطاليا مع 21645  حالة وإسبانيا مع 18579 حالة ثم فرنسا مع 17167 حالة.

وكان موقع /وورلد ميترز/ الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس أشار في وقت سابق إلى تخطي عدد المصابين عتبة المليونين في العالم بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 121 ألفاً.

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