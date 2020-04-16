 وفيات “كورونا” في أمريكا تقارب الـ30 ألفا

ارتفعت الوفيات جراء وباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 30 ألفا اليوم وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.

وأفادت “رويترز”: أن الوفيات في الولايات المتحدة اليوم بلغت 29751 بزيادة قدرها 1305 حالات مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، بينما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

وأضافت الوكالة: أن الولايات المتحدة سجلت 2364 حالة وفاة أمس وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 نيسان الذي بلغ 2069.

من جانب آخر قال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيغان: إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

ورغم ارتفاع الوفيات فإن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.