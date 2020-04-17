إلغاء كأس ليفر للتنس 2020

أعلن منظمو كأس ليفر الاستعراضية للتنس اليوم الجمعة، إلغاء بطولة 2020 والتي كانت مقررة في أيلول المقبل، على أن تعود عام 2021 بسبب تضارب موعدها مع بطولة فرنسا المفتوحة التي تأجلت.

وفي خطوة مفاجئة قرر الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب تغيير موعد البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية لتجرى في الفترة بين 20 أيلول والرابع من تشرين الأول بدلا من موعدها التقليدي في مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتعارض المواعيد الجديدة لبطولة رولان غاروس مع كأس ليفر المقررة بين 25 و27 أيلول وهي بطولة استعراضية ساهم في تأسيسها روجر فيدرر ويشارك فيها دائما اللاعب السويسري الكبير بالإضافة لرافائيل نادال أو نوفاك دجوكوفيتش.

وستستضيف بوسطن النسخة الرابعة من البطولة كما كان مقررا على أن تقام في الفترة بين 24 و26 أيلول عام 2021.