التربية: التسجيل لامتحانات الثانوية بصفة دراسة حرة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين

أعلنت وزارة التربية اليوم أنه يمكن للراغبين ممن لم تسمح لهم ظروفهم سابقا التسجيل لامتحانات الثانوية العامة بصفة دراسة حرة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 20و21 نيسان الجاري لدورة 2020.

وقالت الوزارة في بيان : “الموافقة على فتح باب التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة بصفة دراسة حرة تهدف لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020”.

وكانت وزارة التربية دعت في الثالث من كانون الأول الماضي الطلاب الناجحين في اختبار الترشح الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة لدورة 2020 إلى مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة للحصول على إشعار النجاح والتسجيل.