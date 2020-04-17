الحلقة الأخيرة من مسلسل نيمار وبرشلونة

يبدو أن مسلسل عودة نجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، إلى فريقه السابق برشلونة، والذي استأثر بالمتابعة في الانتقالات الصيفية الماضية، قد وصل إلى حلقته الأخيرة.

وأفاد مصدر لـ”راديو كتالونيا”، بأن إدارة برشلونة، تستبعد تماما إمكانية عودة نيمار إلى ملعب “كامب نو” في نهاية الموسم الحالي.

وذكر المصدر، أن النادي الكتالوني، اتخذ هذا القرار بسبب التداعيات المالية والإقتصادية التي يعاني منها الفريق على خلفية تفشي فيروس كورونا وتوقف الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح، أن أولويات برشلونة في الوقت الحالي، هي تمديد عقد نجمه ليونيل ميسي، والتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي تبلغ قيمة كسر الشرط الجزائي في عقده مع إنتر ميلان، نحو 111 مليون يورو.

وبالتالي، وفقا للمصدر، فإن برشلونة لن يستطيع دفع 170 مليون يورو لاستعادة نيمار، الذي رحل عن الفريق في صيف العام 2017، بعدما دفع سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده، الذي بلغ 222 مليون يورو.