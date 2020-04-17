المقت: ذكرى الجلاء تحثنا على الصمود حتى تحرير الجولان المحتل

أكد عميد الأسرى السوريين والعرب الأسير المحرر صدقي المقت أن ذكرى الجلاء تعزز فينا قيم النضال والبطولة والنصر التي سطرها أجدادنا في مواجهة المستعمر الفرنسي وتحثنا على المزيد من الصمود والتمسك بالأرض حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل.

وفي رسالة بعثها المقت من منزله في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية جدد المقت تمسك أبناء الجولان المحتل بالهوية السورية ومتابعة نضالهم وتحديهم لكل أشكال التهويد والممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وقال المقت: “في يوم الجلاء أحني هامتي أمام تضحيات الأبطال.. قادة النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي.. واستذكر منهم سلطان الأطرش وابراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة”.

ووجه المقت التحية لأبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة الذين يسيرون على خطا الأجداد في مقارعة الاحتلال بكل أشكاله الأمريكي والتركي وأدواته من الإرهابيين.