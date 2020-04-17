17, 04, 2020 - 11:27 مساءً
وزارة الصحة 11 4 2020

تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38

صحة   139

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 38 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن 38 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت حالتان.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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