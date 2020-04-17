توتنهام يفاوض بوكيتينو

طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناة النادي ماليا إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وكتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن “توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن توتنهام، طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف من المدربين خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو، وأنتوني خيمينز، تخفيض رواتبهم أيضا.