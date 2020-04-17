طلبتنا في مصر: سنبقى أوفياء لمعاني الجلاء

جدد الطلبة السوريون الدارسون في مصر وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية في تصديها للحرب الإرهابية التي تتعرض لها والحصار الجائر المفروض عليها من الدول الغربية.

وجاء في بيان للاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية: “سيبقى الطلبة أوفياء لمعاني الجلاء الأغر ومآثره الكبيرة بالحفاظ على تراب الوطن والدفاع عنه في كل المحافل واثقين بحتمية الانتصار وعودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوعه”.

ولفت البيان إلى أن ذكرى الجلاء تأتي هذا العام في وقت تواصل فيه سورية التي لفظت أرضها الغزاة والطامعين وطرد أبناؤها كل أنواع المستعمرين تصديها للحرب الإرهابية والحصار الجائر الذي تتعرض له متمسكة بثوابتها الوطنية والقومية وبنهجها المقاوم لكل المخططات الاستعمارية حفاظا على وحدتها وسيادتها وقرارها الوطني المستقل.

وعبر البيان عن اعتزاز الطلبة ببطولات الجيش العربي السوري الباسل الذي يحفظ كرامة الوطن وحدوده ويطهر بتضحياته ترابه من دنس الإرهاب الظلامي والمستعمر الجديد مشددا على أن سورية ستكون مقبرة للغزاة الطامعين بأرضها.