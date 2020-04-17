17, 04, 2020 - 11:27 مساءً

مساعدات طبية روسية لدعم القطاع الصحي السوري

صحة   119

تسلمت وزارة الصحة اليوم دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين به إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي للفيروس وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتضمنت الدفعة الأولى التي تهدف إلى تدعيم قدرات القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا المستجد خمسين جهاز تنفس اصطناعي ونحو عشرة آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وألف لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام وألف لباس واق للاستعمال مرة واحدة على أن تصل دفعة مساعدات ثانية في 20 الشهر الجاري تشمل 150 جهاز تنفس اصطناعي.

قد يعجبك أيضاً

مقتل 3 اشخاص جراء اطلاق ارهابيين قذائف هاون على معسكر للنازحين جنوب بغداد

admin 0

المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ”داعش” غرب البلاد

SIWAR 0

القيادة القطرية تدين اختطاف الرفيق شبلي جنود وتصفه بالعمل الجبان

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *