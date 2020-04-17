هطولات مطرية متفرقة أغزرها في حضر بالقنيطرة

شهدت عدة محافظات سورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا سجل أغزرها في حضر بمحافظة القنيطرة 24 مم.

ووفق نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت نسبة الهطولات في دمشق وريفها “الحرمون 18 مم وقطنا 16 مم وجديدة الشيباني 15 مم وسرغايا والجراجير ودمشق الدولي 11 مم ودوما 10 مم ويبرود والكسوة ودمشق المزة 7 مم”.

وفي محافظة السويداء كانت الهطولات “1 مم في عين العرب وشهبا وصلخد” فيما بلغت 2 مم في الشيخ مسكين بمحافظة درعا.

وسجلت محافظة القنيطرة في “حضر 24 مم والقنيطرة 12 مم ونبع الصخر 10 مم” وفي حمص “الناصرة 5 مم وتدمر 3 مم والرستن والقصير ومرمريتا 2 مم وقلعة الحصن وحمص والمخرم والقريتين 1 مم” وفي حماة “الكريم بالغاب 6 مم وشطحة 4 مم وافاميا 3 مم وعين الكروم 2 مم والسقيلبية 1 مم”.

كما بلغت الهطولات المطرية في طرطوس “الصفصافة والقدموس 4 مم والدريكيش وبانياس وحمام واصل 1 مم” وفي حلب “المدينة والسفيرة 1 مم”.