السماح لطلاب إدلب التسجيل على الشهادات الثانوية والتعليم الأساسي عن طريق اقربائهم

لمعرفة آلية تسجيل طلاب وتلاميذ محافظة إدلب المتواجدين في مناطق خارج سيطرة الدولة، تواصلت “البعث ميديا” مع مدير تربية إدلب م. عبد الحميد معمار الذي أوضح أنه ضمن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة طلاب وتلاميذ المحافظة وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعايشها محافظة إدلب من قطع الجماعات الإرهابية المسلحة للطرقات وصعوبة وصول طلابنا إلى مديرية التربية بمقرها في حماة، سيتم استقبال طلبات التسجيل من الطلاب المتواجدين بإدلب عبر تطبيق “الواتساب” من خلال إرسال الطالب أو التلميذ الأوراق المطلوبة لأحد أقربائه المتواجدين في محافظ حماة.

وتابع معمار بدورنا نسجل الطلاب والتلاميذ في الشهادات التي يرغبون بها عبر مراجعة أقربائهم لدائرة الإمتحانات في مبنى المديرية بحماة.

وكانت وزارة التربية سهلت على الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم من التقدم بطلبات اكتتاب للامتحانات العامة لدورة ٢٠٢٠ بصفة دارسة حرة في الفترة الأولى، عبر قرار بإستئناف عملية تسجيل الطلاب والتلاميذ على الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والنسوية والتجارية، بالإضافة للتسجيل في شهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشريعية والثانوية الشرعية يومي/ ٢٠/و/٢١/ نيسان الجاري.

البعث ميديا|| إدلب – يحيى محمود بزي