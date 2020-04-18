الصحة: 2115 خضعوا للحجر الصحي بقي منهم 217 حالياً

أعلنت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا منذ الخامس من شباط الماضي وحتى يوم أمس بلغ ألفين ومئة وخمسة عشر شخصاً تم تخريج ألف وثمانمئة وثمانية وتسعين منهم بينما بقي مئتان وسبعة عشر شخصاً قيد المتابعة في المحافظات.

الدكتور عاطف الطويل معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة أوضح في بيان تلاه اليوم أن الوزارة لديها حالياً تسعة عشر مركز حجر صحي وأربعة عشر مركز عزل طبي في جميع المحافظات مشيراً إلى وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة.

وأضاف البيان أن الوزارة قامت مؤخراً بالتوسع في إحداث مخابر تحليل عينات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واعتماد البروتوكول العلاجي الموحد لمرضى الفيروس ودليل التوعية والوقاية ضمن المؤسسات الصحية مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وكبح انتشار العدوى.

ولفت البيان إلى أن الوزارة رفعت عدد التحاليل المخبرية التي تجري يومياً لعينات من الحالات المشتبهة بإصابتها بالفيروس عبر التوسع بإجراء هذه التحاليل من مخبر وحيد بدمشق إلى خمسة مخابر موزعة اثنان بدمشق وواحد في كل من حمص وحلب واللاذقية لتصبح معها قادرة على إنجاز المهام المطلوبة ضمن زمن أقصر.

وأكد أن الوزارة تواصل توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين بالفيروس الذين تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة والحرجة التي تحتاج إلى عناية مشددة مع التأكيد على توافر الأدوية المدرجة ضمن الخطة العلاجية وذلك مع وضع البروتوكول العلاجي ودليل التوعية والوقاية للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تواجه تحدياً مضاعفاً للاستجابة لجائحة كورونا جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لجهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى وتلبية احتياجاتهم مؤكداً أن استمرار الإجراءات في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه كل دول العالم بما فيها التي تفرض هذا الحصار يفضح زيف الادعاءات الغربية والأمريكية باهتمامها بحقوق الإنسان وأولها الحق في الصحة.

وجدد البيان مطالبة تلك الدول بالاستجابة إلى النداءات الأممية والوطنية وإلغاء هذه الإجراءات التقييدية المسيسة فوراً ودون أي شرط مسبق.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في سورية وصل إلى ثمان وثلاثين إصابة حتى الآن شفي منها خمس حالات وتوفيت حالتان.