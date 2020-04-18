تعاون مؤسسات الدولة في السلمية ساهم في تحصينها من انتشار فايروس كورونا

تتابعت قوى الأمن الداخلي والوحدات الشرطية في السلمية تطبيق القرارات الحكومية خاصة ما يخص الزام المحال التجارية بإتباع الاجراءات الوقائية، وحظر التجوال، ومؤازرة الجهات الحكومية من بلدية وتموين للقيام بعملها في مراقبة الأسعار.

رئيس قسم البحث الجنائي الرائد علي محمد قال لـ “البعث ميديا” إن قوى الأمن الداخلي والشرطة تقوم بدوريات من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحاً خلال أيام الأسبوع اضافة لتطبيق الدوريات بدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر يومي الجمعة والسبت، وتتعاون مع باقي الجهات الأمنية والعسكرية بتطبيق حظر التجوال الذي قررته الحكومة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقال محمد يتم تسهيل حركة مرور الأطباء والطواقم الطبيّة والخدمية من مياه وكهرباء والأفران لإيصال مادة الخبز إلى المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصّة لتسيير رحلات العسكريين إلى مواقع خدمتهم مع إجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة قبل السفر، وبيّن الرائد أنه تمّ توقيف 15 شخصاً يوم الجمعة ممن خالفوا حظر التجوال وتم تنظيم الضبط العدلية اللازمة بحقهم وسيتم إحالتهم للقضاء المختص، كما تم ضبط عدة محلات مخالفة لقوانين الإغلاق وتم تشميعها من قبل مجلس المدينة وتوقيف المخالفين.

وأكد محمد ان الدوريات الليلية مستمرة بشكل دائم لنشر الأمن والأمان بين المواطنين، ومنعاً لحصول أي عملية سرقة ممن يحاول إستغلال وضع حظر التجوال.

ونوّه الرائد إلى أن هذا التنسيق والتعاون بين قوى الأمن الداخلي والطواقم والفرق الصحية ومتابعة القادمين من الخارج والحالات المشتبه فيها، جعل السلمية مدينة آمنة من انتشار فيروس كورونا حتى الآن.

البعث ميديا || حماه – يارا ونوس