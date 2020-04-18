تغيير توقيت الحظر في رمضان.. وإعادة افتتاح كل المهن التجارية

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجوال المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وخلال اجتماع الفريق اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

وفيما يتعلق بالعملية التدريسية تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة وفق إجراءات السلامة التامة.

وتم تكليف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والإعلام والاتصالات والتقانة إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب وفق الإمكانات المتاحة بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.

كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.

وتقرر خلال الاجتماع افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات على أن يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المرخصة.

وفيما يخص الحركة التجارية وافق الفريق الحكومي على إعادة افتتاح كل المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن وفق التالي :

السماح بافتتاح محلات «الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها، الإكسسوارات بمختلف أنواعها» يوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

السماح بافتتاح محلات الألبسة والأحذية “بمختلف أنواعها” يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

السماح بافتتاح بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن “خياطين، مغاسل سيارات، كوي ملابس، مكتبات، حلويات، أدوات صحية، أجهزة خليوية ومستلزماتها، محلات بيع الزهور على اعتبار أن المشاتل مفتوحة، وغيرها” يومي الثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

بالنسبة لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية يتم افتتاحها جميع أيام الأسبوع “من الأحد وحتى الخميس” من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يتم وضع معايير صحية خاصة لهذه المحال بحيث يتم إلزام الحلاقين بارتداء لباس وقائي شبيه بلباس العاملين بالمشافي ويلتزمون بارتدائه طول فترة العمل اليومي، مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل “زبون واحد أو أكثر بحسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية”.