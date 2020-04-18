حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئياَ بشكل عام والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..