18, 04, 2020 - 12:46 مساءً

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

محليات   120

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئياَ بشكل عام والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

  السبت الأحد الاثنين
دمشق 26-13 27-14 28-14
القنيطرة 23-13 24-14 25-13
درعا 26-11 27-14 28-13
السويداء 21-12 23-13 24-12
حمص 24-13 26-12 27-13
حماة 26-14 28-14 29-13
الحسكة 27-12 29-13 30-15
اللاذقية 26-16 25-15 26-16
طرطوس 24-16 25-15 25-15
حلب 27-12 28-13 28-13
ادلب 25-13 26-13 27-14
دير الزور 29-18 31-18 32-19
الرقة 28-15 29-16 30-16

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