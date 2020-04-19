الأمن العراقي يعتقل متزعماً بتنظيم (داعش) الإرهابي في كركوك

اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم متزعماً في تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة كركوك شمال العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المكتب الإعلامي لفرقة “الرد السريع” العراقية قوله في بيان إنه تم اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك مضيفاً أن العملية “تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي”.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت الخميس الماضي القضاء على إرهابي وإصابة أخر في كمين محكم بمحافظة ديالى شرق العراق في إطار مواصلة القوات العراقية عملياتها الأمنية المكثفة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.