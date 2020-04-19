الباكير يبتكر منفسة محمولة لدعم جهود التصدي لكورونا

تمكن المهندس علي الباكير صاحب شركة ناشئة في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية من ابتكار نموذج لمنفسة اصطناعية إسعافية محمولة من شأنها دعم جهود القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا.

وقال المهندس الباكير “بحسب سانا”: إن الفكرة وليدة الظروف الراهنة وتهدف إلى تلبية متطلبات التصدي لفيروس كورونا ودعم القطاع الصحي، ولا سيما أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت بشكل مباشر في تأمين القطع اللازمة لهذه الصناعة.

وأضاف الباكير أنه طرح النموذج الأولي لمنتجه التقني الجديد الذي تم تصميمه باستخدام مواد وتقنيات محلية على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة مع إمكانية إدخال أفكار وتعديلات جديدة تعزز من مستوى الأداء، مشيراً إلى المزايا التي يتمتع بها الجهاز ومنها التحكم بكمية الهواء التي يتم ضخها ووجود صمام أمان في حال تجاوز الضغط الحد الأعظمي بالإضافة إلى إمكانية التحكم بعدد دورات التنفس في الدقيقة.