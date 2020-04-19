19, 04, 2020 - 1:07 مساءً

الحرارة الى ارتفاع والجو ربيعي دافئ

محليات   96

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا بين الصحو والغائم جزئيا، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غدا بالارتفاع لتتجاوز معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 إلى درجات والجو غائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة خلال ساعات المساء فوق أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة.

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