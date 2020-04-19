الكوا ينفي للبعث ميديا إشاعات توقف التسجيل في القناة الالكترونية للبرنامج الوطني للاستجابة الاجتماعية

نفى محمود الكوا مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما تم تداوله من إشاعات عن توقف التسجيل في القناة الالكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للاستجابة الاجتماعية الطارئة بعد قرار الفريق الحكومي بالعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي والتجاري.

مؤكدا أن التسجيل في القناة مستمر وقد بلغ عدد المسجلين إلى غاية اليوم ٢٤٨ الف مسجل.

وأضاف الكوا أنه فور الانتهاء من عمليات التسجيل سيتم التحقق من بيانات المسجلين من خلال اليات محددة بالتنسيق مع الجهات ذات لصلة.. مبينا انه في ضوء الاعداد المسجلة وبعد نتائج التحقق سيتم توزيع الاعانات على مستحقيها.

البعث ميديا || دمشق – ميس خليل