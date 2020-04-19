بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام ينقل التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تهاني الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد وتمنياته لهم ولجميع السوريين بدوام السلامة والخير.

ونقل الوزير عزام التهاني إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومطران بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وأبناء طائفتيهما الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهما عبر رئيسا الطائفتين الكريمتين عن امتنانهما الكبير لتهنئة الرئيس الأسد لهم في أعيادهم وعن أملهما بأن يحفظ الله سورية وأن يخلصها من ويلات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وأن يجنبها كل شر وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم جراء تفشي وباء كورونا الخطير.

واحتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح.