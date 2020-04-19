على خلفية انتشار فيروس كورونا في أفريقيا والعالم،أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”رسميا تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر.

وقال “الكاف” في بيان نشره أمس عبر حسابه على موقع فيسبوك ونقلته وسائل إعلام: إنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الأفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين وسيجري الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا.

مؤكدا: أنه سيتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية بشأن مدة تأثير الوباء في القارة الأفريقية.

وكان من المقرر إقامة نهائي كأس الكونفدرالية في الـ 24 من أيار المقبل في المغرب وبعدها بثلاثة أيام نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون.