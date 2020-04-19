تسجيل إصابة جديدة بكورونا وارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 من بين الاصابات المسجلة

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 39 إصابة مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة سابقاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة سابقاً ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن 39 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.