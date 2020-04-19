حماه.. تعاون المؤسسات والمديريات الخدمية والمنظمات الأهلية يعزز إجراءات الوقاية من كورونا

اتخذ مجلس مدينة حماة مجموعة إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا من خلال القيام بحملات نظافة وتعقيم في الشوارع الرئيسية والساحات العامة والأحياء الشعبية وتشديد الرقابة على أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم .

حملات تعقيم مستمرة

وذكر رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار في تصريح لــ ” البعث ميديا “ أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لفيروس كورونا والاستنفار الكامل لمديريتي النظافة والشؤون الصحية لإجراء حملات نظافة وتعقيم للشوارع مع تكثيف جولات عناصر مديرية الشؤون الصحية على الأسواق لمراقبة محلات بيع الأطعمة واللحوم والمواد الغذائية والتأكد من مدى التزامها بتعليمات النظافة والتعقيم ومنع بيع الأطعمة المكشوفة وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين فيها مع الاستعداد التام لتلقي كل شكاوي الأخوة المواطنين.

مبينا أن هناك ورشات مسائية تقوم بشكل يومي بتنظيف الشوارع والأحياء السكنية، والقيام برش المبيدات الحشرية الضبابية والرذاذية وفق جدول شهري يوضع من قبل مديرية الشؤون الصحية في المجلس ويستهدف جميع الأحياء والضواحي والشوارع.

الإضافة إلى أهمية التعاون مع كافة المؤسسات والمديريات الخدمية والمنظمات الأهلية في مختلف المجالات والتي تعزز الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل رئاسة مجلس الوزراء .

ولفت إلى أن مجلس المدينة يعمل على نشر التوعية بين المواطنين للتصدي لفيروس كورونا من خلال غسل اليدين جيدا بالماء والصابون واستخدام المعقمات والمطهرات بانتظام وتجنب ملامسة الوجه باليدين واستخدام المناديل عند السعال والعطاس وتناول المشروبات الساخنة وتجنب التواجد في الاماكن المكتظة والتجمعات.

إغلاق وتنظيم ضبوط

ولفت الطيار الى أن مجلس المدينة يتابع إغلاق كافة المحلات المخالفة للشروط الصحية والقرارات الوزارية الناظمة لعملية فتح أو إغلاق للمحلات المسموح بها ،فضلاً عن متابعة عمل المخابز ليلاً عن طريق كافة أعضاء مجلس المدينة وبشكل ميداني، مبيناً أنه بلغ عدد المحال التجارية المخالفة أكثر من 200 محلا، في حين تم اغلاق ٩١ محلاً منها ٥٣ محل عفاشة والباقي صالات ألعاب ومغاسل سيارات ومحال سمانة غير ملتزمة بالشروط والتعليمات الصحية وتقوم ببيع البوظة. كذلك تم إغلاق محال فروج ولحوم بالحاضر الصغير والكبير بسبب مخالفتها للشروط الصحية.

مشيراً إلى أن المجلس يقوم وبشكل دوري بأعمال تهذيب وترميم للمنصفات والدوارات والحدائق والجزر الخضراء وتعبيد الطرقات وترميمها بالإضافة إلى الاستمرار في صيانة وتشغيل أجهزة الإنارة في كافة شوارع وأحياء المدينة. منوها الى أن دوريات المخالفات موجودة في كل مكان وتتابع المخالفات وهدمها وتنظيم الضبوظ اللازمة بحق المخالفين.

من جانبهم أشار عدد من المواطنين إلى ارتياحهم لجدية الإجراءات المتخذة والتي لمسوها أثناء تسوقهم من محلات الأطعمة والمواد الغذائية مؤكدين ضرورة استمرارها مع الحفاظ على النظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد