ردا على مزاعم ترامب.. المختبر الصيني في ووهان يؤكد عدم مسؤوليته عن انتشار كورونا المستجد

أكد يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان أنه لا صحة للاتهامات والمزاعم التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمعهد حول المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي حديث لشبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية الصينية قال زيمينغ: إنه “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا”، مشددا على أننا “نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.

وانتقد زيمينغ بشدة وسائل الإعلام التي “تحاول عمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات بدون أدلة”.

يذكر أن ترامب الذي يواجه انتقادات حادة على خلفية تعامله مع فيروس كورونا، حاول جاهدا إلقاء التهم على الصين ومنظمة الصحة العالمية في تفشي الوباء للتغطية على فشله في مواجهة انتشاره في بلاده والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأمريكيين.