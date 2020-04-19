روحاني يعلن بدء مرحلة جديدة لتشخيص فيروس “كورونا”

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء مرحلة جديدة لتشخيص فيروس كورونا الجديد في البلاد من خلال اختبار الغلوبين المناعي.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم قال روحاني: إن “اختبار الغلوبين المناعي سيساعدنا بالتعرف على من أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه ونأمل أن نصل ضمن إطار محدد لتقصير فترة للفيروس خلال الأسابيع القادمة”

وأضاف روحاني: أن “الظروف الراهنة صعبة على مستوى العالم لكن كانت بالنسبة لنا أكثر صعوبة بسبب العقوبات الأمريكية حيث أن الحظر أثر في إجراءات مواجهتنا لكورونا”، داعيا في ذات الوقت المواطنين الإيرانيين إلى استمرار الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

بدورها قالت مديرة التخطيط والعمليات الدولية في جمعية الهلال الأحمر الإيراني منصورة باقري في تصريح لقناة ان اج كي اليابانية: إن الكثير من مشاريع الجمعية ومنها الأنشطة في المستشفيات في إيران يتم توفير ميزانيتها من المصادر الممنوحة من مختلف أنحاء العالم، مشيرة أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تتلقى الكثير من عروض المساعدات المالية من الخارج لكنها غير قادرة على استلامها بسبب الحظر الأمريكي، كما أنها غير قادرة أيضا على الاستفادة من أموالها المودعة في حساباتها الخارجية.