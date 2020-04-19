19, 04, 2020 - 7:09 مساءً

ظريف يجدد مطالبته الإدارة الأمريكية الكف عن التدخل في شؤون الدول

سياسة-دولي   117

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطالبته الإدارة الأمريكية بالكف عن التدخل في شؤون بلاده وباقي بلدان العالم.

وقال ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها استعداد واشنطن تقديم أجهزة تنفس صناعي لإيران “كل ما عليكم فعله هو الكف عن التدخل في شؤون باقي البلدان خاصة بلدي إيران”.

وأضاف ظريف: “نحن لا نأخذ نصيحة من أي سياسي أمريكي” مشيراً إلى أن إيران ستصبح بلداً مصدّراً لجهاز التنفس الاصطناعي قريباً.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في تصريحات سابقة له أن حصار الأمريكيين غير الشرعي لبلاده في ظل تفشي كورونا يظهر حماقتهم لأنه وباء عالمي ويجب التكاتف لاحتوائه والحد من آثاره.

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