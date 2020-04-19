في رسالة عيد الفصح..بوتين يؤكد أهمية الإجراءات الروسية لمكافحة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة وباء كورونا، مشيرا أن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي لمكافحة انتشاره.

وفي رسالة معايدة بمناسبة الفصح المجيد “بحسب التقويم الشرقي” نشرت على موقع الكرملين قال بوتين: “جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول.. الوضع تحت السيطرة الكاملة.. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك”.

وأضاف بوتين: “يأتي العيد هذا العام في ظروف القيود القسرية.. إنها ضرورية لمكافحة انتشار الوباء”، مؤكداً أن جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ودعم الاقتصاد تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة وهي موجودة لدى روسيا.

منوها بأن بلاده تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة “كوفيد 19” وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب.