أمريكا تسجل 1997 حالة وفاة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة 1997 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 40661 وفاة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز المعنية بتتبع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس ومقرها بالتيمور، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 759086 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد أن كانت الحصيلة السابقة اشارت إلى 732197 إصابة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتعتبر الولايات المتحدة التى سجلت أول وفاة نهاية شباط الماضي الدولة الأكثر تضررا جراء هذا الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات.