إصابات جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني

ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس من بينها 8 حالات وافدة من الخارج.

ونقلت شينخوا عن اللجنة قولها في تقريرها اليومي إن الحالات الـ 4 الجديدة الأخرى انتقلت إليها العدوى محليا، مشيرة إلى أنه من بينها تم الإبلاغ عن 3 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

ولم تسجل وفيات أمس في البر الرئيسي الصيني، فيما تم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه فيهما في شانغهاي وكلتاهما وافدتان من الخارج وفق اللجنة وخرج 22 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم وانخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 81 حالة.

وقالت اللجنة إن البر الرئيسي الصيني سجل ما إجماليه 1583 حالة وافدة خرج من بينها 742 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 841 شخصا يتلقون العلاج من ضمنهم 43 شخصا في حالة خطيرة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82747 حالة حتى اليوم، من بينها 1031 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و77084 مريضا غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء و4632 شخصا توفوا بسبب المرض حسبما ذكرت اللجنة.