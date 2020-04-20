افتتاح الصيدلية المركزية بدير الزور

افتتح الرفيق رائد الغضبان أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور، الصيدلية المركزية التابعة لنقابة الصيادلة بشارع نادي الضباط، وذلك بحضور نقيب وأعضاء نقابة الصيادلة.

واستمع الغضبان لشرح مفصل من نقيب الصيادلة محمد البدران عن أهمية أفتتاح الصيدلية في الوقت الراهن من حيث تغطية الفترة الليلية وتأمين الأدوية النوعية والالتزام بالأسعار .

وبيّن البدران أن الدوام يبدأ من التاسعة مساء حتى التاسعة صباحا .

ونوّه البدران بأن وزارة الصحة زادت كميات الأدوية المستوردة وخاصة “الشرابات”، وأن هناك تجاوب كبير من الوزارة لتأمين حاجة المحافظة من الأدوية.

وتم توجيه كادر الصيدلية وباقي الصيدليات باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه جال الغضبان بأقسام تجمع المشافي في مشفى الاسد، واطلع على الاجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أكد الغضبان على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لانتشار الفيروس،مشدداً على الالتزام بالتعقيم المستمر والنظافة ووضع الكمامات حفاظا على سلامة المرضى والمواطنين.

شارك في الجولة الرفيق رئيس اتحادالفلاحين، واعضاء قيادة الفرع.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي