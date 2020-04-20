اللاذقية.. منع البسطات و الزام أصحاب المهن بالمواعيد المحددة

أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في اجتماع لجنة الطوارئ على ضرورة الالتزام بالمواعيد و المعايير المحددة و مراقبة تطبيقها في المحال التجارية و المهن.

وشدد السالم على الالتزام بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا والمتعلقة بفتح المحال التجارية واصحاب المهن وفق المواعيد والمعايير المحددة والمراقبة اليومية لحسن التطبيق.

ونوّه السالم لمديري الجهات العامة على ضروة تأمين الخبز والمواد الغذائية المقننة وغير المقننة في جميع صالات السورية للتجارة في المدينة والريف.

وتنفيذا للقرار الحكومي، أقرت اللجنة منع البسطات وإشغال الارصفة تحت اي مسمى او صفة والزام اصحاب المهن بالايام المحددة لعملهم.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة