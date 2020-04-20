الهلال الاحمر العربي السوري يؤمن 50 خزانا لمياه الشرب بالحسكة 

في ظل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها ،التي تسببت بحرمان اكثر من 700 الف نسمة من مياه الشرب، بادر فرع الهلال الأحمر بتأمين نحو 50 خزان مياه للشرب وسعة الواحد خمسة امتار .

وأوضحت نورا عبد الوهاب منسقة المشروع في فرع الهلال أن الهدف من تركيب هذه الخزانات هو تأمين مصدر بديل لمياه الشرب وخاصة مع الانقطاعات المتكررة للمياه من محطة علوك خلال الفترة السابقة بسبب اعتداءات النظام التركي ومرتزقته على المحطة .

وأكدت عبد الوهاب أنه تم توزيع الخزانات في مناطق التجمعات السكانية مع مراعاة إمكانية الوصول إليها بسهولة من قبل الأهالي، مشيرة إلى أنها مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

ولفتت عبد الوهاب إلى إمكانية تركيب خزانات في مناطق أخرى إن دعت الحاجة وخاصة في الأبنية الحكومية ودور العبادة والتجمعات ذات الكثافة السكانية مؤكدة أنه ستتم تعبئة الخزانات بالمياه بشكل مستمر من قبل فرع الهلال وخاصة وقت الحاجة.

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر