بقوة 6.1درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عالية “تسونامي”.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: أن الزلزال ضرب على عمق 50 كيلومترا، بينما لفتت وكالة أنباء كيودو اليابانية أيضا إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي.

بدوره أفاد المرصد الجيولوجي الأميركي: بأن الزلزال الذي بلغت شدته 4ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب على عمق نحو 7ر41 كيلومترا تحت المحيط الهادي، وكان مركزه على بعد أقل من خمسين كيلومترا من سواحل إقليم مياغي مصنفا خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.