تقارير إعلامية: الدّين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية هذا العام

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة سيبلغ مستويات قياسية خلال السنة الحالية لم يعرفها منذ عام 1945 وذلك من جراء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين قولهم إن عجز الميزانية الفيدرالية سيرتفع إلى 4 تريليونات دولار وهو ما لم يحدث منذ عام 1945، موضحين أن بعض الشركات الكبيرة مثل” اكسون موبيل” و”شركة ول غرينز” استنفدت خطوط الائتمان لكنها لا تزال بحاجة إلى أموال.

وأوضحت الصحيفة أن أرباب العمل باتوا يواجهون خيارين أما الإنفاق وتخطي سقف الاقتراض أو تسريح الموظفين، فيما يواجه ملايين المستهلكين أيضاً فواتير شهرية كبيرة لقروض الطلاب وبطاقات الائتمان وهو عبء يمكن أن يؤثر على أي انتعاش اقتصادي.