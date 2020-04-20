سعر برميل الخام الأميركي يتراجع بنحو 20 بالمئة في السوق الآسيوية

تدهور سعر برميل الخام الأميركي اليوم بنسبة 20 بالمئة إلى ما دون 15 دولاراً في السوق الآسيوية وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، وذلك على خلفية انخفاض الطلب العالمي مع تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن برميل غرب تكساس الوسط تراجع بأكثر من 18.7 بالمئة إلى 14.84 دولاراً في أولى المبادلات الآسيوية أما برميل برنت بحر الشمال فقد تدهور بنسبة 1.5 بالمئة إلى 27.64 دولاراً.

وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع والتي تؤثر بشدة على الطلب.