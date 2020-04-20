محافظة دمشق تؤمّن وسائل نقل للمسافرين إلى المحافظات

أعلنت محافظة دمشق أنها جهزت وسائل النقل اللازمة لتسيير رحلات إلى المحافظات للمواطنين الراغبين بالسفر خلال اليوم وغد الثلاثاء ولهذا الأسبوع فقط من مراكز الانطلاق بدمشق إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وستسير وسائل النقل الى جميع المحافظات من كراجات البولمان بالقابون ومركز انطلاق الشمال بالعباسيين ومركز انطلاق المنطقة الجنوبية “كراج درعا والسويداء” في باب مصلى وكراج السومرية وفق عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس الذي أكد أن الرحلات ستكون خارج أوقات الحظر.

وأشار الدباس إلى أنه تم تنفيذ أعمال تنظيف وتعقيم جميع مراكز الانطلاق وتعقيم وسائل النقل وتم التشديد على جميع السائقين للالتزام بالشروط الصحية، مؤكداً أن جميع وسائل النقل سيتم تعقيمها أيضا قبل دخولها إلى الكراجات حفاظاً على السلامة العامة.

وحدد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع ولمرة واحدة فقط فترة سماح للمواطنين الراغبين بالسفر بين المحافظات وبالتنقل بين المدينة والريف للمحافظة الواحدة خلال هذين اليومين فقط.